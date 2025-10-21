Павел към мъж в "Игри на волята": По секси не си изглеждал

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

По секси не си изглеждал последните 10 години! Думите нямаше да звучат странно от името на жена към мъж, но прозвучаха скандално от устата на водещия на "Игри на волята" Павел Николов към един от участниците - Дечо.

В думите обаче нямаше и грам някакъв намек. Просто дните, които Дечо прекара на Блатото, са го променили, а той влезе доста пухкав в риалити предизвикателството.

Тази вечер Арената в Дивия север ще приеме и четиримата изгнаници от Блатото за една последна битка за спасение. Радостина, Недялко(Дечо), Гордиенко и д-р Коеджикова ще дадат всичко от себе си, за да влязат във Войната на племената, но кой ли от тях ще вдигне победоносно ръце и ще изпита истинско щастие?

Радостина би всички рекорди в "Игри на волята" като бе на блатото 7 седмици.

