Павел от "Фермата": Събудих се със замръзнали зъби при минус 20 градуса

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Нямам жена до себе си, а и не ми е фикс идея да имам. Смятам, че това е нещо, което или идва естествено, или не. Нямам идея дали ги плаша жените, нямам някакви критерии, особено физически, които мога да наложа. Смятам, че има ли разбирателство, би трябвало всичко да се получава, стига да има химия, разбира се, и нормално привличане.

Това призна Павел Иванов от „Фермата“. 22-годишният животновъд изкара една седмица и в „Ергенът: Любов в рая“, но си тръгна без жена.

Преди една година обаче в живота на Павел е настъпила коренна промяна. Той е станал актьор, и вече има четири, пет проекта, последният от които е трилърът „Бягащият човек“, базиран на едноименния роман на Стивън Кинг от 1982 година.

Павел разкри кога е усетил, че може да приеме новото предизвикателство. Случило се е през двата месеца в планината, през които живеел в каравана и се е грижил за животните си.

В караваната нямаше изолация, и минус 5 градуса навън се усеща като минус 20 вътре. Паля печката, тя изгася в 5 сутринта, и аз в 6, 7 се събуждам неведнъж скован. Пипал съм зъбите си с вътрешната страна и буквално бяха на лед. За ушите, носа и клепачите беше ясно, но зъбите да ти замръзнат, беше екстремно. Това беше и един от моментите, в които осъзнах, че е възможно да стигна моя връх в актьорството, заяви по бТВ Павел Иванов.

