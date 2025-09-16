Павела Митова, ИТН: Вотът на недоверие нарушава Конституцията

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Ако новият вот на недоверие все пак успее, той ще бъде атакуван пред Конституционния съд. Това стана ясно от думите на депутатката от ИТН Павела Митова в „Лице в лице” по bTV. Тя обясни, че в мотивите му има елементи на предишни вотове на недоверие, което нарушава основния закон.

Според нея председателят на парламента Наталия Киселова не може да направи нищо по въпроса, защото не може да редактира темата на вота. Според Митова, мотивите на вота са плагиатствани от оценка на ЕС за върховенството на закона у нас, който се отнася за период, в който са управлявали ПП-ДБ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!