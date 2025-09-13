Павела Митова ИТН: Ще предложим промени в Изборния кодекс

кадър: БНТ

"Не виждам причина, поради която трябва да падне властта, защото в момента наблюдаваме една политическа стабилност и сигурност, която не се наблюдаваше през последните години. Политическият антагонизъм е проблемът на нашата държавност и на нашето общество". Това заяви депутатът от "Има такъв народ" Павела Митова в "Денят започва с Георги Любенов".

По думите ѝ разделението се наблюдава и в опозицията - ПП се обединяват с Радостин Василев, който направи запис на тяхно събрание, ДБ се обединяват с Ахмед Доган, срещу когото са протестирали на Росенец.

"Сега стоят заедно на барикадата, за да се борят срещу завладяната държава. Проблемът не е завладяната държава, а че не са я завладели те".

Властта е стабилна и това се доказва от четирите несъстояли се падения на правителството, заяви още Митова. Според нея опозицията използва вотовете на недоверие, за да прокарва собствените си партийни интереси и да има повече време да говори.

"Има разделение на добрите срещу лошите сили - наблюдаваме го и с президентската институция, същото мислене - "ако не е мой, не е добър". Разделение, при което всички инакомислещи биват превръщани в злодеи и им се придават черти на Мефистофел, който акумулира в себе си цялото недоволство на обществото".

Павела Митова е съгласна с колегата си Даниел Лорер, че "когато Възраждане отсъстват от пленарната зала, най-сетне се наблюдава едно по-различно говорене, в което тонът се смекчава и опозицията започва да придобива истински глас".

Не живеем в диктатура, а в процес, в който се отиваме да поправим счупената си демокрация, каза още депутатът. Според нея всички, които скачат срещу Делян Пеевски, покачват доверието към него и стабилизират партията му:

"Той придобива едно измерение, което нямаше да придобие, ако неговите опоненти не го идеализираха толкова".

През новата пленарна сесия ИТН отново ще предложат промени в Изборния кодекс - въвеждане на изцяло машинно гласуване, но със сканиращи устройства, различни от досегашните машини и премахване на мъртвите души от списъците.

"Когато променяме Изборния кодекс не значи, че предстоят избори - доверието на българите в изборния процес трябва да бъде повишено", добави Павела Митова.

