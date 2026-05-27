Павлин Надворни се завърна във Варна след околосветско плаване

Варна преживя вечер, която ще остане в историята на морската столица. След като обиколи света по море и прекоси океани, бури и континенти, мореплавателят Павлин Надворни акостира преди броени минути на варненския бряг и буквално взриви емоциите на стотиците хора, събрали се да го посрещнат.

Яхтата му се появи на хоризонта под звуците на сирени, аплодисменти и викове „Браво!“. На кея го чакаха представители на местната власт, ръководители на града, общественици, приятели, почитатели и цялото му семейство. Атмосферата бе като за посрещане на държавен глава или велик откривател, върнал се от невъзможна мисия, пише на страницата на Спорт, само спорт...още спорт! във фейсбук.

Секунди след слизането си на брега, Павлин Надворни бе обсипан с овации, а специална церемония го превърна в абсолютния герой на вечерта. На врара му бе поставен лавров венец — символ на победителите и великите мореплаватели от древността. Хората скандираха името му, а мнозина не скриха сълзите си.

Най-емоционалният момент настъпи, когато пристигна и Николай Джамбазов — първият българин, постигнал подобно околосветско плаване. Въпреки преклонната си възраст и неособено доброто си здравословно състояние, той пропътува пътя от София специално, за да поздрави лично Павлин Надворни.

Двамата морски мъже се прегърнаха под бурните аплодисменти на множеството — сцена, която мнозина определиха като „историческа среща между легендите на българското мореплаване“.

„Това не е просто завръщане. Това е триумф на човешкия дух“, коментираха развълнувани варненци на кея.

Светлини, сирени, флагове и нестихващи аплодисменти превърнаха вечерта във Варна в истински празник на смелостта, волята и мечтите. А името на Павлин Надворни вече се произнася като символ на човек, покорил цялата планета и завърнал се у дома като истински цар на океаните.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

