"Паяжината" край Русе изуми България

Кадър Община Русе

Снимките, публикувани в профила на кмета Пенчо Милков, събраха десетки коментари и споделяния

Заради аварийните дейности по дигата на езерото в лесопарк „Липник“ (познато на русенци просто като Текето), в неделя бе извършено изсушаване и запълване на напуканата настилка с битумна паста. А резултатът – ефектна черна „паяжина“, която буквално оплете социалните мрежи.

Снимките, публикувани в профила на кмета Пенчо Милков, събраха десетки коментари и споделяния. Някои русенци приеха резултата с чувство за хумор, други – като вдъхновение за модерно улично изкуство, пише Анонс.бг.

Ето част от реакциите:

-Димитър: „Боядисайте и го в различни цветове и ще стане като мозайка!“

-Кристина: „Нов вид изкуство!“

-Георги: „Малко като Венъм, все едно се е вселил в асфалта! Хаха!“

В интернет вече се носят шеги, че Текето може да се превърне в първата „асфалтова галерия“ на открито. А други предлагат следващата стъпка – светлинна инсталация върху „паяжината“, която вечер да примамва туристи и… поетите на Русе.

Едно е сигурно – дори и обикновен ремонт може да стане вирусен, когато хората решат да го погледнат с усмивка.

