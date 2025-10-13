"Паяжината" край Русе изуми България
Кадър Община Русе
Снимките, публикувани в профила на кмета Пенчо Милков, събраха десетки коментари и споделяния
Заради аварийните дейности по дигата на езерото в лесопарк „Липник“ (познато на русенци просто като Текето), в неделя бе извършено изсушаване и запълване на напуканата настилка с битумна паста. А резултатът – ефектна черна „паяжина“, която буквално оплете социалните мрежи.
Снимките, публикувани в профила на кмета Пенчо Милков, събраха десетки коментари и споделяния. Някои русенци приеха резултата с чувство за хумор, други – като вдъхновение за модерно улично изкуство, пише Анонс.бг.
Ето част от реакциите:
-Димитър: „Боядисайте и го в различни цветове и ще стане като мозайка!“
-Кристина: „Нов вид изкуство!“
-Георги: „Малко като Венъм, все едно се е вселил в асфалта! Хаха!“
В интернет вече се носят шеги, че Текето може да се превърне в първата „асфалтова галерия“ на открито. А други предлагат следващата стъпка – светлинна инсталация върху „паяжината“, която вечер да примамва туристи и… поетите на Русе.
Едно е сигурно – дори и обикновен ремонт може да стане вирусен, когато хората решат да го погледнат с усмивка.
