Пазарджик рекордьор по дъжд днес, в Родопите валя по-малко

Най-голямо количество валежи от дъжд е регистрирано в Пазарджик – 33 л/кв. м. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Дъждът е преминал е сняг в градовете Враца и Ловеч. Данните са за времето между 08.00 часа и 20.00 часа днес, пише Пик.

В местността Рожен в Родопите са регистрирани 23 л/кв. м. В Кърджали са паднали 21 л/кв. м, а в Плевен са регистрирани 20 л/кв. м.Във Враца и Кнежа са паднали 17 л/кв. м, в Ловеч – 19 л/кв. м, в Свищов и Пловдив – 16 л/кв. м, в Сандански и Хасково – 15 л/кв. м. На останалите места в страната количествата са под 15 л/кв. м.





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