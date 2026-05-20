Пазарувахме в Lidl - колко успяхме да спестим от сметката?

Направихме списък с основни продукти, за да проверим колко може да се спести при едно стандартно пазаруване в Lidl. Включихме месо, хляб, зеленчуци, плодове и още няколко базови стоки, които присъстват почти във всяко домакинство. Целта беше да видим дали с актуалните предложения на веригата може да се намали сметката, без да се правят компромиси с качеството на това, което купуваме. Още в началото стана ясно, че когато знаеш какви оферти има и как да ги комбинираш, разликата се усеща веднага.

Първо минахме през пекарната и прегледахме дали някой от продуктите не се предлага по-изгодно с мобилното приложение Lidl Plus. Чрез него си взехме ръжено-пшеничен хляб с цели 50% отстъпка - за 0.58 €/1.13 лв., и ароматен тутманик (който буквално ни върна в детството) с 35% отстъпка за 0.89 €/1.74 лв. Отделно, видяхме намалено хрупкаво селско хлебче с 24% намаление за едва 0.19 €/0.37 лв.

В актуалната брошура на Lidl открихме кампанията „ Подаряваме ти ДДС-то “, в рамките на която 50 продукта от постоянния асортимент на ритейлъра са с 20% отстъпка. Това са основно стоки, които традиционно присъстват в списъка за пазаруване, затова започнахме именно от тях. В количката влязоха продукти за закуска и готвене - луканков салам Dulano за 1.63 €/3.19 лв., свинско месо за готвене за 4.65 €/9.09 лв., прясно мляко Pilos 1 литър на цена 1.10 €/2.15 лв. , кисело мляко Pilos 500 г/опаковка за 0.68 €/1.33 лв. , краве масло на цена 1.67 €/3.27 лв. за 200 г/опаковка , мюсли за 3.47 €/6.79 лв.

Към тях прибавихме и сусамов тахан (300 г/опаковка) на цена от 2.04 €/3.99 лв. Преминавайки покрай рафтовете с напитки, с 20% по-ниска цена открихме и сок от портокал Solevita (1 л/опаковка) за 1.63 €/3.19 лв., както и бира Perlenbacher за 0.79 €/1.55 лв. и изворна газирана вода (500 мл/опаковка) за 0.24 €/0.47 лв.

Към продуктите в количката добавихме и от актуалните предложения в седмичната брошура на Lidl. На щанда за месо и риба избрахме основни неща за вечеря: карначе от младо телешко с 25% отстъпка с Lidl Plus на цена от 3.79 €/7.41 лв., което пасна идеално на идеята ни за бърза и лесна вечеря, и прясно филе от лаврак за 4.29 €/8.39 лв. Благодарение на приложението използвахме и отстъпка за пилешко филе , което също взехме с 25% намаление с Lidl Plus за 6.49 €/12.69 лв.

За гарнитура избрахме сезонни пресни картофи , които в момента са с 62% по-евтини - цена 0.37 €/0.72 лв. за кг., както и български гъби с 22% намаление чрез Lidl Plus. Изкушиха ни и ягодите с 48% отстъпка за 1.55 €/3.03 лв., както и чери доматите, които са с 43% надолу - с цена 1.85 €/3.62 лв.

Преди да се насочим към касите, от секцията за битова хигиена в количката сложихме тоалетна хартия Floralys (8 бр./опаковка) за 2.43 €/4.75 лв. и течен сапун за ръце и тяло Cien (1 л/опаковка) за 0.81 €/1.58 лв. Взехме си и течен препарат за пране XXXL (5 л/опаковка), с който никога не е излишно да се запасим, особено когато се предлага толкова изгодно - струваше 12.26 €/23.98 лв., и течен препарат за пране Марсилски сапун (3 л/опаковка) за 5.31 €/10.39 лв.

Проверихме и продуктите за домашни любимци, които обичайно се взимат в по-големи количества, когато са с намалена цена. За котките има 400 г. премиум суха храна за 1.59 €/3.11 лв., 4 бр. пауч за 1.09 €/2.13 лв. и мега пак лакомства за 0.63 €/1.23 лв., а за кучетата - кутия с 12 бр. пауч Orlando за 3.29 €/6.43 лв. и пастет за 0.59 €/1.15 лв.

Накрая касовата бележка показа, че възползвайки се от офертите и намаленията сме спестили повече от 10 € или 19,56 лв. Разликата идва най-вече от това, че комбинирахме няколко начина за спестяване – продукти от „Подаряваме ти ДДС-то“ , оферти от седмичната брошура и отстъпки в Lidl Plus . Когато се използват заедно, те помагат съществено за това сметката да излезе по-ниска.

