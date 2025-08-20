Пазещите паркомясто с туби и столове се наказват с глоба от 50 лева

Булфото

Поставянето на туби с вода, столове други подобни предмети по уличните платна в Шумен вече ще се наказва с глоба от 20 до 50 лева, пише Шум.бг.

В момента този метод за запазване на паркомясто се практикува широко в града. Санкции за поставянето на предмети на улиците обаче не се налагат, тъй като въпросът не бе тема на никоя от действащите общински наредби.

В качената за обществено обсъждана нова Наредба за организацията на движението на територията на община Шумен вече е записано следното: „Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане на подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и др., които затрудняват и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства, както и движението на пешеходците“. Член със същия текст фигурира в редица наредби на общини в България.

Такива предмети ще подлежат на незабавно премахване от длъжностни лица на общинско предприятие за контрол, без да е необходимо предупреждение или предизвестие.

В наредбата се регламентира и спирането, престоя и преминаването на МПС през паркове, градини и зелени площи. На извършителите ще се налага глоба в размер на 150 лева. Такава ще е глобата и за паркиране на инвалидно място.

