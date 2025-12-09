Педагог: Тръмп се пазари като на Капалъ Чарши

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Тръмп е тотално необичаен политик за последните 100 години начело на една такава държава. Той е доста непредсказуем. Прилича ми понякога като на пазарлък на Капалъ Чарши. Вдига ти цената 4-5 пъти, след това ти я смъква, за да останеш с впечатлението, че и ти нещо си завоювал.

Това заяви педадог по повод последната позиция на американския президент, с която той на практика обръща гръб на Европа.

Доста непоследователен е Тръмп, абсолютно той си действа много бизнес. Но едно нещо е правилно в неговите изказвания - че допреди няколко години средствата, които САЩ харчеха за отбрана, бяха много много повече. Просто Европа си даваше парите за социални нужди, а Америка се товареше с военните разходи, продължи Асен Александров.

В това отношение Тръмп е прав, и за добро или за лошо, Европа трябва да си взема урок. Трябва сама да се защитава и трябва сама да се грижи за собствената си сигурност. Защото винаги твоят партньор, твоят голям брат може да се окаже ненадежден. Така че може би е дошло време Европа да стане по-самостоятелна, но не се знае, може би ще е за по-добро, заяви още по Нова Тв Александров.

