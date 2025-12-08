Педагог предупреди младите хора от протестите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Асен Александров сравни поведението на младите хора на протестите срещу бюджета с мъдри думи на велик британски политик. Чърчил е казал, че, ако на 20 години не си против статуквото, нямаш сърце. Ако на 40 години обаче продължаваш да мислиш така, не ти е дошъл разума. Така че е съвсем нормално да се против, и трябва да се против. Иначе не са надеждни, нямат този ентусиазъм и нямат този план, каза педагогът.

Според Александров обаче оттук нататък младите българи трябва да помислят, защото когато си против статуквото, има поне 10 начина да си представяш нестатуквото.

Примерно предприемач си го представя като повече инвестиции и по-малки данъци. Пенсионерите си го представят като по-големи пенсии, а държавните администрации си представят повече бонуси, добави Асен.

Тоест, от тези 100 000 на площада, има различни версии на това как си представят, че след като се свърши всичко, бум ах, изчезнаха лошите и гадните, какво ще стане. Но обикновено в живота не става точно така, каза още в „Пресечна точка“ Асен Александров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!