Педагог срещу забраната на социални мрежи за учениците: По-добре децата да знаят

Ако една забрана няма да бъде спазвана, по-добре да не се налага, така учим децата отрано, че законът може да се заобикаля, това каза в сутрешния блок на Нова телевизия известният училищен директор Асен Александров. Той направи сравнение, че подобна забрана за деца до 15 години би била ефективна колкото тези за посещения на заведения и купуване на алкохол и цигари.

„По-добре децата да се научат”, коментира Александров, като добави, че е лицемерно те се предпазват от нещо, което вреди и на родителите им, но им е разрешено. Той добави, че и у нас се наблюдава явлението „дигитална абстиненция”, но далеч не само при младите хора.

