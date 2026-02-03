Педиатър: Проблемите на детската хирургия във Варна са от години

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Колективното напускане на детските хирурзи в болница „Св. Анна” във Варна е резултатг на проблеми от години, това заяви по Нова нюз педиатърът д-р Рада Маркова. Тя обасни, че не става въпрос само за заплати, а за липсата на възможност за специализация и развитие, което иска всеки лекар.

Интересът към Бургас в лекарската общност е много голям, защото с разкриването на нови болнични заведения и отделения има възможност да се групират нови екипи, обясни тя.

Според д-р Маркова липсата на детски хирурзи във Варна и Североизточна България трудно ще се компенсира, защото работещите педиатри в България са общо 938.

„Детските лекари са на дъното на заплащането”, подчерта лекарката. Според нея обаче това не е най-важното, а нуждата обществото ни като цяло да преосмисли отношението си към лекарите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!