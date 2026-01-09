Педиатър: Този път грипът е по-заразен, но симптомите са същите

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Този път грипът от тип А, който е най-разпространен сред пациентите, е по-заразен заради мутациите на вирусите, това каза общопрактикуващият лекар и педиатър д-р Сашка Порязова по Нова нюз. Тя подчерта, че в момента случаите се увеличават, но това е характерно за първия месец на всяка година.

Симптомите на грипа остават същите, които познаваме. Д-р Порязова подчерта, че все още е рано да се каже дали този вариант на вируса води до по-силни усложнения. Тя предупреди, че те могат да засегнат дихателната система, но също и сърцето. Тя допълни, че първите и последните случаи на заболяването са най-тежки.

„Хора на всяка висока температура казват „грип”, обясни лекарката. Тя подчерта, че само при поставена от лекар диагноза трябва да се използват съществуващите антигрипни лекарства.

