Педиатър в „Пирогов”: Ваксината срещу варицела намалява с 80 - 90% усложненията

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Убедени сме, че ваксината срещу варицела, която става задължителна, е ефективна, това каза по Нова нюз педиатърът в болница „Пирогов” д-р Елена Даракчиева. Тя заяви, че ваксината намалява с 80 - 90% рискът от усложнения, от които по-леките са дехидратация и снижен имунитет за няколко месеца.

Тежките усложнения обаче са инфекции на кожата и лигавиците, които могат да се развият за часове и да доведат до септичен шок, подчерта педиатърът.

Д-р Даракчиева каза също, че най-големите групи, които боледуват от варицела са децата между 1 и 4 години и тези от 5 до 9 на второ място.

Огромен риск носи болестта за бременните жени, допълни тя. Ваксинирането срещу варицела трябва да се прави поне месец преди планирана бременност, препоръча лекарят.

„Родителите вече не водят децата си при други, които са болни, за да изкарат уж по-лесно заболяването, а вече се интересуват повече и се ваксинират”, допълни д-р Даракчиева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!