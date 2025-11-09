Педиатърът Пламен Масларски: Стресът по принцип е полезен

кадър: Нова тв

Децата и техните семейства са все по-стресирани. Сред причините за това са разминаването в очакванията и реалността, свръхамбициите, които се налагат на децата от съвсем малки. Това коментира в предаването „Събуди се” педиатърът д-р Пламен Масларски.

„Заради новите технологии се промени начинът на живот и на игра – децата са все по-изолирани, не общуват с връстници и стресът оказва влияние върху здравето им.

Стресът по принцип е полезен – това е необходима реакция на организма. Лош е постоянният стрес, така нареченият дистрес, който променя психиката на детето, имунитета, навиците и режима, и това води до сериозни последици”, обясни педиатърът.

Децата копират модела на поведение на родителите си и техния дневен режим – лягат си късно, не си доспиват, прекарват повече време вкъщи. Това е една от сферите, в които трябва да се работи, обясни д-р Масларски.

