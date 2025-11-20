Пеевски: Доволен съм и благодаря на Борисов за подкрепата за закриване на авиоотряда

Булфото

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски заяви, че подкрепя напълно предложението за добавките от 120 лева за пенсионерите. Той коментира и предложението за закриване на авиоотряда.

"Изключително съм доволен и благодаря на Борисов за подкрепата за закриване на авиоотряда. Парите ще отиват за хеликоптерите за гасене. Много съм доволен и от министъра", обясни той.

Пеевски коментира и решението на КС - председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение. Той заяви, че Радев няма юридически екип и е "много тежко положението". "Първо да прочете какво е решил КС, той не е разбрал, той може да види само една мишена и след това да пада само надолу от януари", каза още Пеевски, цитиран от "Дарик".

