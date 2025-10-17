Пеевски: Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя

Снимка: Булфото

„Избори няма да има. Това съм го казал отдавна“ – това заяви в кулоарите на парламента лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Той говори пред журналисти след третия неуспешен опит в парламента да се събере кворум за начало на заседанието, предава Дарик. Днес в залата се регистрираха само 53 депутати при необходими 121. Следващото редовно пленарно заседание ще е на 22 октомври, понеделник, от 9 ч.

„Едно мога да кажа на чичо Румен. Да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя“, заяви Пеевски, визирайки държавния глава Румен Радев.

Вчера лидерът на ДПС-НН заяви, че е говорил с премиера Росен Желязков във връзка с политическата криза: "Щели да имат решение до понеделник, предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната".

