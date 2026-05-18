реклама

Пеевски: Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри истината за Теодора Георгиева

18.05.2026 / 07:45 4

Булфото

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри фактите за многократно тиражираните клевети на отстранената от Европейската прокуратура Теодора Георгиева. Това се казва в официална позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски, цитиран от "Фокус".

"В интервю пред bTV Кьовеши разкри истината - няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус! Това са фалшиви внушения и манипулации.

Има компрометирана европрокурорка, която е злоупотребила по безпрецедентен начин с правото и поста си два пъти, за което е предложена за отстраняване единодушно от 24 европейски прокурори.

Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор.

От тук насетне следва властта да преразгледа охраната на Георгиева, назначена й от бившия служебен министър на МВР и основанията за това решение.

Що се отнася до мен - аз ще защитя името си от всеки, който набеждава, дискредитира и клевети. Особено онези, които злоупотребяват със служебното си положение за това като Теодора Георгиева.

Защото вярвам, че истината винаги излиза наяве.

Това напомням и на тези, които са най-шумни в последните години и най-агресивно се опитват да яхнат не само прокуратурата, но и цялата съдебна система - истината винаги излиза наяве", смята още Пеевски.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 611319 | Одобрение: 119219
Клипът с Георгиева излезе учудващо бързо още 2025 след като тя започна да рови около казуса Чирен и 20те милиона поискани от Пеевски....Шопарът бая високо е подскочил в кочината.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
kjk (преди 9 минути)
Рейтинг: 206763 | Одобрение: 20908
Тя е била трета в списъка и след клипчето излязла начело,като не е очаквала да е в главната роля!!! Ама сега като се обърна палачинката,може да направи едно шумно караоки и Прасчо да изквичи в кочината!!!
0
0
MrBean (преди 17 минути)
Рейтинг: 222588 | Одобрение: -1977
Забавното е ,че тя като е казала 1 ще каже и 2,тоест -Шиши на грил...
0
0
kjk (преди 34 минути)
Рейтинг: 206763 | Одобрение: 20908
Нагъл шопар!!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама