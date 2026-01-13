Пеевски: Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка

Булфото

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев. Това съобщиха от пресцентъра на „ДПС- Ново начало“.

Месеци наред столицата на България тъне в боклук и мръсотия, посочва Пеевски, цитиран от БТА.

„Кой разпореди това безобразие? Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев“, посочва още Пеевски, цитиран в съобщението.

Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка, допълва още Пеевски.

Днес от „ДПС - Ново начало" ще сезират Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) като структура на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - София към Министерството на здравеопазването за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето, се посочва още в съобщението.

Имам отговорност за услуга, която да е на поносима цена. Това каза кметът на София Терзиев относно решението на проблема с отпадъците в столицата в края на миналата седмица. „Аз този проблем ще го реша, колкото и да не им се вярва на моите критици и душмани", увери той.

