Пеевски: Нека знанието и познанието ни водят към по-доброто бъдеще на нашата родина

24.05.2026 / 09:22 1

Честит празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, пише лидерът на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

"И днес великото дело на братята Кирил и Методий за утвърждаване на славянската култура като част от европейската носи българския образ и дух", заявява той.

"И всички заедно изказваме своята признателност към съвременните просветители, учители, преподаватели, дейци на културата, творци, хората, носещи пламъка на знанието тези, които със силата на думите и писмеността вдъхновяват и формират светоусещане и мироглед. Нека знанието и познанието бъдат наши пътеводители за по-доброто бъдеще на нашата Родина", допълва Пеевски, цитиран от БНТ.

kjk (преди 43 минути)
Двамата Солунски братя са написали глаголицата,използвали букви от старобългарски, гръцки, латински и еврейски, като се е стремели да постигнат звученето на езика на местното българско население, ако не са намирали такива са измисляли своя буква и това е Глаголицата му!!! Освен хърватите, никой не я е внедрил и не я е ползвал.

