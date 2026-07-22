Пеевски: Обжалваме решението на МС за отнемане на централата на ДПС

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Делян Пеевски, лидер на ДПС, излезе с позиция след новината, че управляващите ще отнемат централата на партията на ул. „Врабча“ 23 в полза на НАП.

„Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната, пише novini.bg.

Ако това е така, а ние ще следим много внимателно за ефекта върху хазната, ние смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет, още повече, че ние дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките и младите хора и пенсионерите, които очакваме да бъдат подкрепени.

Що се отнася до правната страна на въпроса - ДПС има действащ договор, по който сме изрядни, нещо повече – инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 по съответния ред.

Напомняме, че сградите, предоставени на политическите партии са такива по Закон за политическите партии и очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС“, заявява лидерът на партията.

Редактор "Екип на Петел",

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