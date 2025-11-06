Пеевски: ППДБ ми предложиха със Сорос да се свалят Магнитски, в замяна да се отърва от Борисов. Изгоних ги!

Булфото

Отидох при Борисов и му казах „хубави приятели имаш, лъжци“.

Това заяви в кулоарите на НС лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски, предаде Блиц.

Ето какво още каза той:

Видяхте писмото – никой никъде не е лавирал за мен за Магнитски.

Когато тази санкция беше обявена- английската, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската, като падне тя, ще падне и другата.

Подкрепям бюджета, всичко, което сме поискали за хората, е там – запазиха се заплатите на полицаи и военни. Капиталовата програма за общините е запазена. Всичко е вътре и се случва.

Ние всеки ден оказваме влияние върху институциите – навсякъде за хората, където има проблеми за решаване, се заемаме. Всичко е регламентирано. Ще оказваме влияние върху цялата държава в полза на хората.

Питайте земеделския министър кога отварят магазините, за мен има забавяне, но очаквам скоро да е случи.

Най-важното, което трябва да се разбере – лъжите, които слушам тук, явно има хора, които се упражняват в лъжи всеки ден. Всички, като бяхме в сглобката, се надпреварваха да ми помагат за тези санкции. Не съм искал нищо. Асен Василев пред мен се обади на Спецов и му каза всички ревизии на Пеевски, които са извършвали, когато Василев беше министър, да се изпрати справка, че всички са приключили, за да може да се изпратят и да се види, че нямам нарушения и проблеми.

Всичко щеше да е изпратено и до парламента и докъдето трябва. После имаше разговор в моя кабинет с всички. Кирил Петков беше там, Асен Василев, Хрито Иванов, където се предложи – „Имаме голямо желание да работим с теб, не понасяме Борисов. Искаме с теб срещу Борисов. Можем да уредим с нашите контакти със Сорос да се свалят тези санкции, но трябва да пенсионираме Борисов, за да вземем неговите избиратели."

Изгоних ги всичките. Отидох при Борисов и му казах „хубави приятели имаш, лъжци“.

