Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

Снимка: Булфото

Първият учебен ден - 15 септември е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда - това заяви лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по повод старта на новата учебна година за хиляди деца у нас, предава Дарик.

"Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите! Да са здрави и да трупат знания", пожела той.

"На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще! На добър час!", допълни Пеевски.

