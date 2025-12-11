реклама

Пеевски: Печелившият е един и да идва още днес!

11.12.2025 / 14:47 1

Булфото

Искам да кажа на ПП-ДБ, че печелившият е един и да идва още днес. Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски след като кабинетът подаде оставка, предаде "Фокус". 

Лидерът на "ДПС- Ново Начало" Делян Пеевски обясни, че решението за оставката е изцяло прерогатив на мандатоносителя и на партиите от коалицията.

"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да помагаме на хората заради бюджета, който беше много социален. Казахме "не" на олигархията", каза Пеевски.

"България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. В момента цялата отговорност е на коалицията "Сорос" - ПП-ДБ", допълни той. 

Той добави, че ДПС продължава да се придържа към своята програма и че очаква политическите сили да поемат ясни позиции и отговорности в новата ситуация.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
2
Серж (преди 10 минути)
Рейтинг: 229815 | Одобрение: 46050
Това ние добре го знаемЕ!....Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама