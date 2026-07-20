Пеевски: Подкрепяме искането за американски самолети в авиобаза "Безмер"

Снимка Булфото

Подкрепяме искането за американски самолети в авиобаза “Безмер”, заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, публикувана на фейсбук страницата на партията.

По-рано днес премиерът Румен Радев каза, че правителството ще предложи на парламента да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на военното летище "Безмер".

Парламентарната група на ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета цистерни на авиобаза „Безмер“, поискано с нота от американското посолство, се казва в позицията на Делян Пеевски, съобщи БТА.

От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г. Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава, посочва лидерът на ДПС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!