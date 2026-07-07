Пеевски: Подкрепяме постигнатото замразяване на договора с "Боташ"

Снимка ФБ, ДПС

Делян Пеевски с първи думи за казуса "Боташ". Изразяваме удовлетворение от информацията за постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган замразяване на договора с “Боташ” за 15 месеца.

Това пише в официална позиция от страна на лидера на ДПС Делян Пеевски по повод новината от вчера, че договорът с "Боташ" се замразява за 15 месеца. Публикуваме позицията без редакторска намеса:

"Споделяме заявеното основание за замразяването на договора с това, че България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия.

Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България".

novini.bg

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!