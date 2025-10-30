Пеевски: Пуделите и Пачките организираха пърформанс в Пазарджик

Снимки: Булфото, Дарик

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски показа снимка на бившия вътрешен министър от ПП-ДБ Бойко Рашков с човек, за когото обясни, че се казва Мухарем с прякор Мухата. Общата им снимка е била заснета в Пазарджик.

По думите на Пеевски фотографията доказва, че по време на изборите за общински съвет и т. нар. граждански арест във връзка с предполагаемата търговия с вот, е било пърформанс, предава Дарик.

„Хората с автомобилите... всичко е било пърформанс, организиран от Пуделите и Пачките. Лицето от групата на Ярата... И какво направиха в Пазарджик?! Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората и с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите“, коментира Делян Пеевски.

