Пеевски: Радев е истерясал, жалка гледка е

Кадър ГЕРБ

Тази сутрин в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски нарече президента Румен Радев "жалка гледка", предаде OFFnews.bg

Пред журналисти той каза, че не се отнемат коли на НСО, които пазят президента, а от неговата админстрация, която била "разпищолена" със "супер луксозни коли". Той попита репортерите защо не се повдига темата "натискал ли е БНТ" Радев.

"Гледах го как е истерясал вчера - жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да ходи, за да го отразят. Страда особено, не знам защо не повдигате темата как е натискал БНТ. Има ли натиск върху БНТ от Румен? Има - Румен натиска медиите, истерясва защо се сменят неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринката и цялата му банда."

Малко преди това говори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и каза, че Радев еднолично е назначавал службите, като "тогава за телевизора" това не било проблем.

"Президентът е избран честно и абсолютно си е в правото, но поведението му от последните четири години да разделя нацията по всички теми. Да харесва само "Величие", "Възраждане" и МЕЧ, които вървят с него, да ползва неговите хора в Конституционния съд (КС), за да вкара "Величие" в парламента и да могат да събират подписи за вот на недоверие", заяви Борисов.

"Не отговарям за Делян Пеевски", отговори на въпрос той.

По повод отнемането на НСО колите от администрацията на президента лидерът на ГЕРБ каза:

" Администрацията на президентството с какво е по-различна от администрацията на МС или на парламента. Кои коли му взимаме на Радев. (...) Ние нямаме като във Великобритания крал, нищо не му се взима. Никой не му взима вилата, колите или самолетите. Това, че неговите секретарки трябва да се возят на мерцедеси с лампи, ако го мислите - оставете му го!"

Борисов повтори, че Радев се държи като партиен лидер и добави, че него притеснява потенциалната президентска партия, защото "ще излязат Копринката и Пламен Узунов".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!