Пеевски: С приемането на еврото България получи шанс за ново начало

01.01.2026 / 00:41 3

Булфото

С настъпването на Новата 2026-а година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало, написа лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Певески във Фейсбук.  

Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред. Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората, посочва Пеевски. 

На българските семейства той пожелава здраве, благополучие и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои, пише още лидерът на „ДПС- Ново начало”, предаде БТА.

kjk (преди 29 минути)
Рейтинг: 167573 | Одобрение: 18333
https://www.youtube.com/watch?v=0JhOyoAAiPc&amp;list=RDeVdQD9mFWn0&amp;index=3
kris (преди 31 минути)
Рейтинг: 554285 | Одобрение: 104710
Ще получи нова кочина, която пак ще омърси с нечистотии.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
kjk (преди 41 минути)
Рейтинг: 167573 | Одобрение: 18333
След като те дръпне магнита ще е новото начало!!!:dizzy:;)Ангелче

