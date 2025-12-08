Пеевски: С рушене на държавата, преврати и насилие нищо няма да се получи

Снимка: Булфото

В разговор с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС и общински съветници от ДПС Кърджали, лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обсъди случващото се в политическия живот в София и подготовката за митингите под наслов “НЕ на омразата!”, организирани от ДПС в цялата страна. Това става ясно от съобщение от пресцентъра на ДПС-НН, посочва Дарик.

„Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в “триъгълника на властта”, от там те ще командват България", коментира Делян Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ.

„За мен това, което те наричат “триъгълника на властта” в София, е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени – да вършат работа на хората. Министерски съвет също. Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчертава лидерът на ДПС-НН.

„Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде“, отбелязва Пеевски.

Според него „не трябва да се чупи държавата“, защото „тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея“, а „властта я дават хората“.

„Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие нищо няма да се получи. Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България“, заявява още Делян Пеевски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!