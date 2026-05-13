Пеевски: Свалиха ми охраната от НСО. Това е добра новина

Булфото

Свалиха охраната от НСО на лидера на "ДПС Ново Начало" Делян Пеевски, съобщи лидерът на ДПС-НН.

"Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана", пише Пеевски.

Лидерът добави, че все пак вярва в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, “както и в отговорността им при вземане на решения”.

“С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина", пише още Пеевски.

