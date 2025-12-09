снимка: Булфото

Днес дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС-Ново начало“ (ДПС-НН) Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията. Днес казахме „НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията“, каза още Пеевски.

„Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни. И затова от сърце благодаря на всеки един от вас“, допълни лидерът на ДПС-НН, предаде БТА.

Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната, пише още в съобщението. „Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство. Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България“, каза Пеевски.

По-рано през деня от „ДПС-Ново начало“ организираха митинги в страната под мотото „НЕ на омразата”.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!