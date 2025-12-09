реклама

Пеевски: Цяла България видя колко сме позитивни

09.12.2025 / 22:40 1

снимка: Булфото

Днес дадохме урок по демокрация и любов към България, каза лидерът на „ДПС-Ново начало“ (ДПС-НН) Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията. Днес казахме „НЕ на омразата!”, “ДА на демокрацията“, каза още Пеевски.

„Цяла България видя колко сме позитивни. Цяла България видя колко сме единни. И затова от сърце благодаря на всеки един от вас“, допълни лидерът на ДПС-НН, предаде БТА.

Благодаря на нашите членове, избиратели и симпатизанти – за силата и за достойното поведение, с което още веднъж показахме защо ДПС е най-отговорната и най-стабилната политическа сила в страната, пише още в съобщението. „Благодаря ви за мъдростта, за силата, за куража да защитим демокрацията така, както само ДПС умее – спокойно, категорично, с достойнство. Днес нашето поведение даде урок на всички – урок по демокрация и любов към България“, каза Пеевски.

По-рано през деня от „ДПС-Ново начало“ организираха митинги в страната под мотото „НЕ на омразата”.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 25 минути)
Рейтинг: 543933 | Одобрение: 101968
Позитивни, а....? Този Шопар е не само популист, а и параноик....Има нужда от риза без ръкави.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

