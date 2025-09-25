Пеевски: Това няма да стане!

снимка Булфото

"Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента!

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници." Това се казва в изявление на Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на ДПС-Ново начало.

"Призоваваме всички наши симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било! Защото това е истинското лице на ПП-ДБ - те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици!“, заявява Пеевски.

По думите му „те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ“.

„Това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове! Това е дневният ред на хората! И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това!“, се чете в позицията на Пеевски, предаде днес.бг.

Той подчертава, че ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента и „ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия!"

