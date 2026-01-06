реклама

Пеевски: Тръмп даде отличен пример за демокрация с отстраняването на диктатора Мадуро

06.01.2026 / 09:44 0

Булфото

Председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски снощи късно вечер излезе с позиция по отношение на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела. Пеевски посочи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал отличен пример за демокрация чрез отстраняването на Николас Мадуро.

"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", написа той, цитиран от "Фокус".

Е нали и ти си санкциониран от същият човек (държава). Защо не си в затвора

