Пеевски: Винаги ще пазим националния ни идеал - свободна и независима България

Снимка Булфото

Един от водещите ни политици отбеляза празника с емоционални думи.

Делян Пеевски, лидер на ДПС, поздрави всички български граждани с националния празник 3-ти март.

„Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България!

Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.

И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България.

За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода.

Честит национален празник!“, пише Пеевски, цитиран от novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!