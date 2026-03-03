Пеевски: Винаги ще пазим националния ни идеал - свободна и независима България
Един от водещите ни политици отбеляза празника с емоционални думи.
Делян Пеевски, лидер на ДПС, поздрави всички български граждани с националния празник 3-ти март.
„Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България!
Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.
И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България.
За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода.
Честит национален празник!“, пише Пеевски, цитиран от novini.bg.
