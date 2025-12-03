Пеевски: Власт се взима или дава на избори

Булфото

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски с коментар пред журналисти за протестите срещу бюджета.

"Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Искам да уважават моите избиратели. Власт се взима или дава на избори", каза Пеевски, цитиран от Дарик.

