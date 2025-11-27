Пеевски: Връщаме народния съд ли? Това ли искате? Искате ли да блокирам парламента всеки ден?

Кадър Фб

Лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски гарантира, че има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата.

„Това, което се случи вчера нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници, на предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и ПП–ДБ – това ли е демокрацията“, това попита Делян Пеевски, цитира Новини.бг

„Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани и да им казват „слезте долу“. Връщаме народния съд ли? Това ли искате? Искате ли да блокирам парламента всекид ден и да ги викам долу с моите симпатизанти“, продължи с въпросите Пеевски.

По думите му „всичко, което е социално, ще бъде защитено за хората“ и „ДПС–Ново начало ще го устои“. „Нямат право партии да влизат по кабинетите и да търсят хора, да казват елате долу пред народния съд - няма такъв съд. Друга година е и няма да се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата“, заключи лидерът на ДПС–Ново начало.

