Пеевски: Връщаме народния съд ли? Това ли искате? Искате ли да блокирам парламента всеки ден?

27.11.2025 / 12:48 1

Лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски гарантира, че има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата. 

„Това, което се случи вчера нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници, на предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и ПП–ДБ – това ли е демокрацията“, това попита Делян Пеевски, цитира Новини.бг

„Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани и да им казват „слезте долу“. Връщаме народния съд ли? Това ли искате? Искате ли да блокирам парламента всекид ден и да ги викам долу с моите симпатизанти“, продължи с въпросите Пеевски.

По думите му „всичко, което е социално, ще бъде защитено за хората“ и „ДПС–Ново начало ще го устои“. „Нямат право партии да влизат по кабинетите и да търсят хора, да казват елате долу пред народния съд - няма такъв съд. Друга година е и няма да се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата“, заключи лидерът на ДПС–Ново начало.

 

kjk (преди 16 секунди)
Рейтинг: 157234 | Одобрение: 17364
Прасчо плаши преди Коледа!!!Ухилен:devil::woot:
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 537781 | Одобрение: 100456
Ако не сте забравили, Шопар Пеевски кастрира производството на тютюн в Родопите с ниски изкупни цени и високи цени за семената и торовете.....След като хората видяха, че работят на загуба, се пренасочиха към лавандулата, а хиляди млади родопчани заминаха за Германия.....На Предела женичките ги бяха хванали в схема и продаваха стока явно правена от някой бос на ДПС – еднакви бурканчета, етикети и билките пакетирани на едно място, сиренето и кашкавала също, а и картофите...Молеха се : Купи от мен, купи....! А колко да сложа на претоварения си мотор ? По целия път през централни Родопи край пътя бабета продаваха мед, малини, къпини, коя каквото успяла да събере....Жалка работа....А на въпросът ми защо продължават да подкрепят ДПС, навеждаха глави и мълчаха.....Жалка работа ! А сега заплашва моля ви се и квичи от свинарника.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

