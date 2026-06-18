Пеевски дава Демерджиев на прокуратурата

Булфото

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид.

Искането за проверката е по повод многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право, предаде Новини.бг

Адвокатът посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат “кошаревски” свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки “сигнали” и “свидетелства”, за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент.

Редактор "Екип на Петел",

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