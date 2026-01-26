Пеевски иска бърза ратификация на членството ни в Съвета за мир на Тръмп

снимка: Фейсбук, ДПС пресцентър

Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори, посочва тази сутрин в прессъобщение лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава?!

За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир.

Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи", заявява Пеевски, предаде БНР.

Вчера в тв интервю външният министър в оставка Георг Георгиев съобщи, че правителството остави ратификацията на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп на следващото Народно събрание.

