Пеевски към МВР: Отстоявайте реда, сигурността и законността в страната!
Булфото
Поздравявам всички служители на МВР, които днес празнуват своя професионален празник - 147-та годишнина от създаването на Министерство на вътрешните работи. Така се обръща лидерът на ДПС - "Ново начало" Делян Пеевски към празнуващите днес.
"Благодарим на всеки един от вас, призван да брани сигурността на всички български граждани и отстоява реда и закона.
Пожелавам да бъдете здрави, отдадени и безкомпромисни в изпълнение на вашите професионални задължения, достойно да посрещате всяко предизвикателство, което ви поднася вашата професия.
Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната", гласи поздравът на Пеевски, пишат от пресцентъра на ДПС, предаде "Фокус".
Редактор "Екип на Петел",
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