Пеевски нападна ПП, те му отвърнаха: Компроматите ти станаха компоти

снимка Булфото

"Продължаваме промяната" (ПП) категорично отхвърли твърденията за политическа връзка с бившия директор на 138-о СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов. В официална позиция до медиите, цитирана от БТА, от формацията определиха обвиненията на лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски като "атака в отчаяна предизборна кампания".

По-рано днес Делян Пеевски обвини ПП-ДБ, че са разпънали "политически чадър" над директора, след като Софийският районен съд го пусна под парична гаранция от 5000 лева.

От "Продължаваме промяната" са категорични, че Александър Евтимов не е и никога не е бил член на тяхната партия. Те посочват конкретни факти за професионалното му развитие, които водят към политическите опоненти от ГЕРБ.

"Директорът на 138-о училище не е член на „Продължаваме Промяната“. За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва „кариерата“ му като директор", се казва в позицията на партията.

От ПП допълват иронично, че "компроматите им станаха компоти" и подчертават, че случаят няма нищо общо с тяхното управление.

В отговор на твърденията, че Евтимов е назначен по време на кабинета "Денков", от ПП разясниха процедурата за избор на училищни ръководители. Според тях директорите се избират чрез конкурси от комисии, които са доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО).

"Кабинетът „Денков“ не е сменял ръководителя на РУО София, който е назначен по времето на ГЕРБ", припомнят от формацията на Кирил Петков и Асен Василев.

Реакцията на ПП дойде часове след остра декларация от страна на Делян Пеевски. Лидерът на "ДПС – Ново начало" попита дали "поради политически зависимости Софийският районен съд освободи под гаранция директора".

"Евтимов е назначен в мандата на премиера на „Сглобката“ Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов", заяви Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията си.

Според Пеевски това е обяснението за "снизходителността" на съда към обвинения в създаване на порнографско съдържание с непълнолетни и незаконно записване в училищните тоалетни.

Скандалът избухна по-рано тази седмица, след като в тоалетните на елитното столично училище бяха открити скрити камери. Александър Евтимов беше задържан, а прокуратурата му повдигна обвинения. Въпреки искането за постоянен арест, съдът определи мярка "парична гаранция", което предизвика остри политически и обществени реакции.

От "Продължаваме промяната" призоваха сегашните управляващи да решат проблема, вместо да го използват за политически атаки.

"Тази атака е с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали", завършва позицията на партията.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!