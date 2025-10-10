Пеевски настоява още следващата седмица да се гласува закриването на Комисията за противодействие на корупцията

Булфото

Настояваме следващата седмица Народното събрание да гласува закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), заяви председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията.

За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми, настояваме следващата седмица Народното събрание да гласува внесения на 30 юли 2025 г. от парламентарната група "ДПС-Ново начало" законопроект за закриване на КПК, казва Пеевски, цитиран в прессъобщението, предаде БТА.

Събрахме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев, каза по-рано днес Асен Василев от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). "Подкрепям с две ръце", каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, попитан ще подкрепи ли искането за оставката на Антон Славчев. Аз съм за оставката на цялата комисия, ще подкрепя закриването на комисията, добави Борисов. От "Алианс за права и свободи" (АПС) казаха, че са подписали искането. От "Морал, единство, чест" (МЕЧ) също заявиха, че ще подкрепят искането.

"Опитите на шепа провалени политици от ПП-ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, и да го персонализират, издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да ползват КПК за тяхна лична бухалка. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал. Никой не е забравил, че идеолог и създател на КПК в този ѝ вид беше Христо Иванов, подготвяйки я за Бойко Рашков, а Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията", заявява още Делян Пеевски.

