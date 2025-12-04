Пеевски отвърна на Мирчев: 9 месеца беше с нас

Кадър Фб

Първо, аз обичам с факти да говоря. Това ви го давам, да си го снимате, каза лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, показвайки стари законопроекти от времето на сглобката, в които подписите му стоят редом до тези на председателите на ДБ и ПП, пише Блиц.

"В деловодството има много проекти. Това е истината. Не могат да бягат от миналото си - аз ще ги достигна. Всичките бяха част от нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!