Пеевски отвърна на Мирчев: 9 месеца беше с нас
Първо, аз обичам с факти да говоря. Това ви го давам, да си го снимате, каза лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, показвайки стари законопроекти от времето на сглобката, в които подписите му стоят редом до тези на председателите на ДБ и ПП, пише Блиц.
"В деловодството има много проекти. Това е истината. Не могат да бягат от миналото си - аз ще ги достигна. Всичките бяха част от нас"
