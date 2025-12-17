Пеевски пусна медиите в кабинета си и ги остави без думи

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Делян Пеевски пусна за първи път медии в кабинета си, и те се запознаха с една уникална музейна експозиция и видяха картонени фигури на политици, с които ДПС е управлявало заедно. Разбира се, имаше и снимка на Зеленски. Пред журналистите Пеевски призова да се помни миналото, каквото е било по време на сглобката, и общите действия, които заедно са направили.

ДПС няма да позволи да се подмени историята. Когато управлявахме в сглобката, много хубави неща се случиха и тогава бяхме най-добрите, и управлявахме заедно с тях и с ГЕРБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, а истината е, че те забравиха всичко, и видяхме как на площадите пускат клипове, как се отричат и че ние сме най-лошите, заяви Пеевски.

Едно искам да кажа. Аз признавам, че може би ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия, когато нашите депутати бяха нападнати. Извинявам се за това на нашите избиратели, което може да не се е харесало, но аз като лидер поемам тази отговорност. Те обаче се държаха чудовищно с моите депутати. Съжалявам, за което, но това, което се случва, минава всякакви граници. Да подменяме историята, че сме нямали общо, че сме управлявали заедно, и то защото сега не управляваме заедно с тях, допълни той.

Техните избиратели трябва да знаят, че тези хора девет месеца бяха всеки ден с ДПС. Нека хората да избират и нови лица, да избират, които решат, но да решаваме нещата на политическия терен, а не с агресията, битките, шамарите и юмруците, каза още по бТВ лидерът на "ДПС - Ново начало".

