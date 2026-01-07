Пеевски с нов закон: Таван до 20 % надценка за стоките от кошницата

Булфото

Днес парламентарната група на ДПС - Ново начало ще внесе в Народното събрание Закон за максималната надценка, с който ще бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026 г. Това съобщават от пресцентъра на ДПС.

Мотивите на формацията на Делян Пеевски са да се осигури спокоен преход към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики.

От формацията отбелязват, че техният законопроект предвижда въвеждането т.нар. "Кошница на потребителя", в която да попадат основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. Заложено е и прилагането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители.

Според ДПС подобни модели се прилагат в повечето европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания.

Контролът за нарушителите ще се осъществява от КЗК, НАП и КЗП, а глобите за нарушителите са между 5 и 20 хиляди евро.

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи.

Припомняме обаче, че вече подобно нещо е предлагано от ДПС-Ново начало, а именно въпросният "Магазин за хората", който така и не стана магазин, а към момнета има само отворен щанд в град Куклен.

Министерският съвет одобри създаването на "Магазин за хората" ЕАД на 6 август, като за дружеството бяха отпуснати 10 млн. лв., а целта е да се осигуряват храни и дурги стоки от първа необходимост с надценка до 10%. Освен това с приоритет се предлагат продукти от български производители.

Идеята за държавните магазини беше ланисрана от лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който предложи създаването на търговско дружество - ЕАД, което чрез верига магазини ще осъществява търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10%. Това беше прието в края на март, заедно с Бюджет 2025 година, който се гласува от НС.

