Пеевски със светкавична реакция за шефа на полицията в Русе

04.09.2025 / 17:22 5

Булфото

Бруталното посегателство срещу директора на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров е акт на насилие, който буди гняв и възмущение. Нещо повече - това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата. Това заяви лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски, пише Блиц.

Ето какво още каза той:

Като изказвам пълна съпричастност и подкрепа за бързото възстановяване на старши комисар Николай Кожухаров, изразявам и пълната си подкрепа към хилядите полицаи и служители на реда, които изпълняват съвестно служебните си задължения и носят гордо службата си. 

Настоявам за незабавни действия за установяване на извършителите на това грозно деяние и прилагането към тях на цялата строгост на закона. 

Защото отношението към органите на реда и респектът към тях е в основата на гарантирането на реда и сигурността на хората в държавата. 

Този случай ще е и поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци - както случая с младежа, убил трима с колата си в Разград.

Държава, в която непълнолетни и млади хора могат да действат така нагло, все едно правилата не се отнасят за тях, за които човешкият живот и здраве не са ценност обрича бъдещето си. Уважението и респекта към полицаите и служителите на реда са в основата на опазването на здравето и сигурността на хората. 

 

Горан (преди 7 минути)
Рейтинг: 14368 | Одобрение: -5242
за тези заплати полицаите трябва поне малко да носят и на бой, те така или инъче не работят нищо поне да си заслужават пари с бой 
kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 502550 | Одобрение: 92345
Пеевски голям популист бе....Само нещо да се случи и той първа кипра.....! А говненцата да ги спукат от бой, малко ще им е.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
уйчо (преди 24 минути)
Рейтинг: 116710 | Одобрение: 5740
Днешната милиция не бие. Ама снощната как биеше...
kjk (преди 48 минути)
Рейтинг: 141346 | Одобрение: 15896
Превърнаха свободата в свободия!!!НамусенБолестГняв
Серж (преди 50 минути)
Рейтинг: 222820 | Одобрение: 44510
Полицията трябва да започне да БИЕ, както преди. А съдът да СЪДИ, както преди!...Гняв

