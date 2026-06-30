Пеевски търси сметка от началника на НСО

Снимка Булфото

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправя официално искане към началника на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев за пълно разкриване на разходите за държавна охрана от 2013 година до днес. Документът е оформен по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и изисква списък на всички лица, ползвали услугите на службата през последните 13 години.

Мотивът за запитването е нуждата от осветляване на публичните финанси, свързани със сигурността на лица, заемащи или заемали висши държавни длъжности. От партията подчертават, че обществото има право да знае как точно се разходва държавният ресурс.

„Информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО“, се посочва в позицията на политическата формация, пише dunavmost.com.

В случай че ръководството на службата откаже да предостави изисканите данни и финансови справки, лидерът на ДПС е категоричен, че ще потърси правата си по съдебен път. Казусът ще бъде отнесен директно към Административния съд, като от екипа на Пеевски припомнят, че вече съществува утвърдена съдебна практика по подобни откази за достъп до информация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!