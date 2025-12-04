Пеканов: Байрам Байрам и Станислав Анастасов провокираха протеста

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Икономистът и бивш вицепремиер Атанас Пеканов заяви по bTV, че е въодушевен от големия протест, въпреки че е ясно, че той не е за бюджета. „Има по-голямо недоволство срещу преяждането с власт и обидите като „мършляк”, които политици отправиха към млади хора в парламента. Байрам Байрам и Станислав Анастасов станаха истинските провокатори на протеста”, коментира той.

Пеканов коментира също, че е необяснимо как ДПС-Ново начало, която има среден изборен резултат, има толкова огромно влияние.

„Мнозина не излизат на протест, защото си казват „тука е така”. Видяхме много млади хора, но не само, които протестираха и заявиха „не, не искаме тука да е така”, каза бившият вицепремиер.

Пеканов каза също, че не се вижда в партийна листа, защото там са или хора, постигнали всичко в кариерата си, или такива, които искат да стават политици. Той специално подчерта, че през годината не се е срещал с президента Румен Радев и на са говорили за създаване на партия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!