Пеканов: Благодарим ти, Дара. България е номер едно
Снимка Булфото
Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов поздрави с публикация във Фейсбук певицата Дара за победата ѝ на "Евровизия".
„Една прекрасна история за огромен талант, безмерни усилия и вяра в успеха, напук на критиките. Благодарим ти, Дара и всички замесени! България е номер едно“, написа в профила си Пеканов.
По-рано днес Дара беше поздравена и от президента Илияна Йотова, премиера Румен Радев и др.
На песенния конкурс "Евровизия" България беше представена от Дара с песента Bangaranga, пише novini.bg.
