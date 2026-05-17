Пеканов: Благодарим ти, Дара. България е номер едно

Снимка Булфото

Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов поздрави с публикация във Фейсбук певицата Дара за победата ѝ на "Евровизия".

„Една прекрасна история за огромен талант, безмерни усилия и вяра в успеха, напук на критиките. Благодарим ти, Дара и всички замесени! България е номер едно“, написа в профила си Пеканов.

По-рано днес Дара беше поздравена и от президента Илияна Йотова, премиера Румен Радев и др.

На песенния конкурс "Евровизия" България беше представена от Дара с песента Bangaranga, пише novini.bg.

